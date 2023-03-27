27 марта 2023, 13:21
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Саратовской области
Возгорание жилого частного дома произошло в селе Петропавловка Дергачевского района Саратовской области. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт «СарИнформ». со ссылкой на региональное управление МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило дом на улице Первомайской. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра.
Реклама
Как сообщило Nation News, в ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело хозяина дома, специалисты выясняют причины произошедшего.
Пожары
Реклама
Реклама