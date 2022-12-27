27 декабря 2022, 18:17
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Самарской области
Возгорание произошло 24 декабря в частном доме в Самарской области. В результате пожара погиб мужчина, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Частный дом загорелся в селе Новая Кармала Кошкинского района. К моменту прибытия сотрудников МЧС пожар в помещении уже ликвидировали.
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Отмечается, что в результате пожара погиб 47-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении.
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