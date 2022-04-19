Мужчина погиб при пожаре в Альметьевске

Пожар в многоквартирном доме в городе Альметьевск Республики Татарстан привел к гибели мужчины.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, загорелась квартира в доме на улице Больничной.

Еще до того, как приехали спасатели, подъезд, где горела квартира, самостоятельно успели покинуть 12 человек. А еще шестерых пришлось спасать при помощи пожарной автолестницы.

Погиб один из жильцов. По предварительным данным, пожар начался с непотушенной сигареты.