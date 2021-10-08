Мужчина погиб при пожаре под Новосибирском

В городе Болотное под Новосибирском во время пожара погиб 60-летний мужчина. Его нашли под завалами обвалившихся конструкций дома. Об этом сообщил «Царьград».

Трагедия случилась накануне днем. Диспетчер МЧС получил сообщение о возгорании частного деревянного дома. На место происшествия немедленно выехали спасатели. За пять минут им удалось локализовать огонь, а еще через семь он был потушен полностью.

Во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело мужчины. На место трагедии была вызвана следственная группа. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Следователи озвучили предварительную причину смерти жителя сгоревшего дома. По их словам, это могло быть неосторожное обращение с огнем во время курения. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.