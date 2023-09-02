Важное 02 сентября 2023, 14:28 Мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Уразово в Белгородской области Губернатор Гладков: мужчина погиб при обстреле поселка Уразово губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram / Telegram

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Житель поселка Уразово Валуйского городского округа погиб при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, во время атаки противника один из снарядов попал в частный жилой дом. После прогремел взрыв. В результате смертельные травмы получил один мужчина.

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«Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины», — добавил Гладков.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу. Оба находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ракетные боеприпасы повредили порядка 20 домовладений в населенном пункте, уточнил губернатор. На место происшествия прибыли оперативные и аварийные службы. Подомовой обход продолжается.

Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ на село Долгое. Там беспилотники противника дважды сбросили взрывные устройства. В результате никто не пострадал.