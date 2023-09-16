Происшествия 16 сентября 2023, 18:50 Мужчина погиб при обстреле ВСУ курского села Плехово Губернатор Старовойт: 30-летний мужчина погиб в селе Плехово при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Плехово в Курской области. Осколочное ранение получил 30-летний мужчина. Он погиб на месте, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина», — написал он.

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Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Из-за обстрела несколько домовладений в селе получили повреждения. Губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении всем собственникам, имущество которых пострадало.

Накануне, 15 сентября, ВСУ ударили по курской деревне Елизаветовка. В фельдшерско-акушерском пункте выбило окна. Снаряды также повредили ворота одного из частных домов.

Пострадавших среди местных жителей не было.