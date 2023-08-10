Происшествия 10 августа 2023, 17:17 Мужчина погиб при обстреле села Чаусы в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Чаусы в Брянской области, есть погибший и раненые РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 10 раз обстреляли село Чаусы Погарского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», — написал он.

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Пострадавших доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь. После удара повреждения получило имущество сельхозпредприятия, добавил Богомаз. На месте происшествия работают спецслужбы.

В этот же день украинские военные обстреляли село Хинель Севского района под Брянском. Повреждения зафиксировали в жилом доме и торговом объекте. Никто из жителей не пострадал.

Украинские боевики систематически обстреливают приграничные районы России. Причем целятся они по объектам гражданской инфраструктуры. Ранее три дома получили повреждения в белгородском поселке из-за обстрела ВСУ.