Происшествия 05 сентября 2023, 22:33 Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка Мэр Донецка Кулемин: при обстреле ВСУ погиб мужчина, ранены два человека РИА «Новости»

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При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, ранения получили два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По дополнительной информации, при обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб мужчина 1951 года рождения. Ранена женщина 1951 года рождения и мужчина 1993 года рождения», — сообщил глава города.

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Кулемзин добавил, что повреждены многоквартирные жилые дома на Ленкоранской и Зуевской улицах. Также 50-летний мужчина получил ранения при обстреле украинскими националистами Петровского района Донецка, под ударом оказалась улицы Возрождения и Полухина, там поврежден жилой частный дом.

Один из украинских снарядов попал в детский сад на Зоологической улице Куйбышевского района Донецка, сообщил Кулемзин.