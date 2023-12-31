31 декабря 2023, 15:36
Мужчина погиб при обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли белгородский поселок Красное, погиб пожилой мужчина
Украинские боевики обстреляли поселок Красное в Шебекинском округе Белгородской области. Погиб пожилой мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Осколки снаряда попали в магазин. В момент обстрела там находился мужчина, и его ранило осколками снаряда. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина-продавец получила осколочное ранение головы. Ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
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Повреждения получила линия электропередачи. В частном жилом секторе повреждений нет. В ближайшее время оперативные и аварийные бригады начнут ликвидировать последствия происшествия.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Накануне ВСУ ударили по центру Белгорода. Погибли 24 человека, еще более 100 получили травмы. В федеральные медучреждения в тяжелом состоянии поступили 25 белгородцев.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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