Важное 31 декабря 2023, 15:36 Мужчина погиб при обстреле белгородского поселка со стороны ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли белгородский поселок Красное, погиб пожилой мужчина РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Красное в Шебекинском округе Белгородской области. Погиб пожилой мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Осколки снаряда попали в магазин. В момент обстрела там находился мужчина, и его ранило осколками снаряда. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина-продавец получила осколочное ранение головы. Ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

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Повреждения получила линия электропередачи. В частном жилом секторе повреждений нет. В ближайшее время оперативные и аварийные бригады начнут ликвидировать последствия происшествия.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне ВСУ ударили по центру Белгорода. Погибли 24 человека, еще более 100 получили травмы. В федеральные медучреждения в тяжелом состоянии поступили 25 белгородцев.