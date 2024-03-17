Важное 17 марта 2024, 16:40 Мужчина погиб при обстреле Белгорода, 11 человек пострадали Гладков: при обстреле Белгорода погиб мужчина, 11 жителей ранены Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Мужчина погиб во время очередного обстрела со стороны ВСУ 17 марта. Он находился на парковке. От полученных травм скончался до прибытия скорой, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек находятся в городской больнице № 2», — уточнил он.

В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи борются за ее жизнь, подчеркнул Гладков. Трем пострадавшим всю необходимую медпомощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

В Белгороде разрушения выявили в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах. Также зафиксированы повреждения в 12 автомобилях.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО в Таврово-10 произошло повреждение электрокабеля в одном частном доме, во втором — посекло кровлю. В Дубовом — повреждения в четырех частных домах, пострадал один автомобиль. В Майском повредило кровлю в двух домах и гараже. В Репном осколками посекло кровлю одного дома, добавил Гладков.