17 марта 2024, 16:40
Мужчина погиб при обстреле Белгорода, 11 человек пострадали
Гладков: при обстреле Белгорода погиб мужчина, 11 жителей ранены
Мужчина погиб во время очередного обстрела со стороны ВСУ 17 марта. Он находился на парковке. От полученных травм скончался до прибытия скорой, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек находятся в городской больнице № 2», — уточнил он.
В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи борются за ее жизнь, подчеркнул Гладков. Трем пострадавшим всю необходимую медпомощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.
В Белгороде разрушения выявили в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах. Также зафиксированы повреждения в 12 автомобилях.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО в Таврово-10 произошло повреждение электрокабеля в одном частном доме, во втором — посекло кровлю. В Дубовом — повреждения в четырех частных домах, пострадал один автомобиль. В Майском повредило кровлю в двух домах и гараже. В Репном осколками посекло кровлю одного дома, добавил Гладков.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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