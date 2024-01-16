Происшествия 16 января 2024, 19:24 Мужчина погиб при обрушении металлоконструкций на стройке на севере Москвы Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке на севере Москвы Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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Межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины на строительном объекте на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Пострадавший скончался на месте от травм, полученных в результате обрушения металлических конструкций.

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«На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов», — подчеркнули в пресс-службе.

Правоохранители регулируют установление всех обстоятельств и причин ЧП, в том числе проверят, не было ли факта нарушения техники безопасности и охраны труда.

Ранее декорация рухнула на рабочего в Большом театре. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, конструкцию случайно уронил на сотрудника его коллега.