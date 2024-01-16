16 января 2024, 19:24
Мужчина погиб при обрушении металлоконструкций на стройке на севере Москвы
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке на севере Москвы
Межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины на строительном объекте на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Пострадавший скончался на месте от травм, полученных в результате обрушения металлических конструкций.
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«На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов», — подчеркнули в пресс-службе.
Правоохранители регулируют установление всех обстоятельств и причин ЧП, в том числе проверят, не было ли факта нарушения техники безопасности и охраны труда.
Ранее декорация рухнула на рабочего в Большом театре. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, конструкцию случайно уронил на сотрудника его коллега.
Строительство
Москва
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