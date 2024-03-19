Происшествия 19 марта 2024, 16:01 Мужчина погиб при лобовом столкновении легковушек на перекрестке в Екатеринбурге

Читать 360tv в

Смертельная авария произошла на пересечении улиц Техническая и Сортировочная в Екатеринбурге. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

Согласно данным ведомства, автомобилист на Hyundai Accent, двигаясь по встречной полосе, лоб в лоб столкнулся с машиной ВАЗ-2110.

Реклама

Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Второго участника ДТП доставили в больницу.