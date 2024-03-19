19 марта 2024, 16:01
Мужчина погиб при лобовом столкновении легковушек на перекрестке в Екатеринбурге
Смертельная авария произошла на пересечении улиц Техническая и Сортировочная в Екатеринбурге. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.
Согласно данным ведомства, автомобилист на Hyundai Accent, двигаясь по встречной полосе, лоб в лоб столкнулся с машиной ВАЗ-2110.
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Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Второго участника ДТП доставили в больницу.
ДТП
Екатеринбург
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