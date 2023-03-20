Происшествия 20 марта 2023, 13:58 Мужчина погиб после пожара в студии в Приморском районе Петербурга

Читать 360tv в

Пожар произошел в квартире-студии на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Возгорание зафиксировали 20 марта около пяти утра. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. К тушению привлекли 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. На тушение пламени потребовалось порядка получаса.

Реклама

Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в медицинское учреждение. Еще один жилец — мужчина — погиб, написали «Невские новости».

Реклама