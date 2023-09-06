Происшествия 06 сентября 2023, 23:56 Мужчина погиб после падения строительного крана в Грозном — СМИ ТАСС: в Грозном из-за шторма погиб мужчина Pixabay

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В Грозном мужчина погиб из-за разыгравшегося шторма. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

«Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты», — рассказал собеседник агентства.

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Телеканал РЕН ТВ сообщил, что мужчина погиб в результате падения на него строительного крана. Конструкция не выдержала урагана и сложилась пополам. Очевидцы успели снять на видео момент падения строительной техники. ЧП произошло возле учебного заведения, рядом с которым ведется стройка.

Telegram-канал «ЧП-Кавказ» написал, что погибший рабочий находился в кабине в момент падения крана.

По информации главка МЧС, в зоне ЧС проводят откачку воды и распиловку упавших деревьев. В Чечне продолжает действовать штормовое предупреждение.

Глава республиканского минздрава Сулейман Лорсанов в Telegram-канале сообщил, что все медучреждения Чечни работают в штатном режиме, медики мониторят ситуацию и оперативно реагируют на вызовы.