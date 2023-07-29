Эксклюзив 29 июля 2023, 13:12 Мужчина погиб после падения на рельсы в московской подземке Источник «360»: в Москве погиб мужчина на станции метро «Электрозаводская», упав на рельсы Фото: freepik.com

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В столичном метрополитене на станции «Электрозаводская» произошел несчастный случай. На рельсы упал пассажир и погиб, об этом сообщил источник «360».

По нашим данным, в субботу, 29 июля, на станции метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской ветки мужчина упал на рельсы. От полученных травм пострадавший скончался.

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Источник также уточнил, что до прибытия экстренных служб упавшего мужчину достал машинист поезда.

Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства случившегося установят специалисты.

В пресс-службе дептранса Москвы сообщили, что движение на Арбатско-Покровской линии ввели в график. Ранее интервалы движения поездов пришлось увеличить из-за человека на пути.

На днях произошло похожее ЧП: пассажир, упавший на рельсы на Сокольнической линии метро в Москве, погиб. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку из-за произошедшего.

Ранее четырехлетнему мальчику зажало ногу эскалатором на станции метро «Чистые пруды» в Москве. Конечность достали, но у пострадавшего открылось кровотечение. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.