Мужчина погиб под поездом на ж/д станции Тульская в Москве

По предварительным данным, ЧП произошло 17 мая, в 07:40. Мужчина хотел перейти по железнодорожным путям на противоположную платформу. Однако он не увидел приближающийся поезд, который ехал из Москвы в Узуново.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Кто погиб под колесами поезда, пока неизвестно.