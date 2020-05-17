17 мая 2020, 12:51
Мужчина погиб под поездом на ж/д станции Тульская в Москве
Мужчина попал под поезд, когда переходил по железнодорожным путям на противоположную платформу на станции Тульская в Москве. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По предварительным данным, ЧП произошло 17 мая, в 07:40. Мужчина хотел перейти по железнодорожным путям на противоположную платформу. Однако он не увидел приближающийся поезд, который ехал из Москвы в Узуново.
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Кто погиб под колесами поезда, пока неизвестно.