Мужчина погиб под колесами поезда во Владимире. Ему было 42 года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Ситуация произошла 5 сентября около шести часов вечера на 187-м километре пути неподалеку от «Мелькомбината» на улице Элеваторная.

«Скоростной поезд № 705 следовал по маршруту „Нижний Новгород - Москва“. Под его колеса попал человек. Из-за этого состав задержали на 12 минут», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Им уже удалось установить личность погибшего.