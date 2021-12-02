Мужчина погиб под колесами поезда в Пензе

58-летний мужчина попал под поезд на станции «Пенза-II». В результате он скончался от полученных травм. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Такой информацией поделились в пензенском линейном отделе МВД на транспорте. Столкновение произошло, коглда мужчина пытался перейти железную дорогу с велосипедом. При этом на нем находились наушники и капюшон.

«Увидев человека на железной дороге, машинист подал несколько звуковых сигналов, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался», — рассказали в пресс-службе отдела.