Происшествия 03 апреля 2024, 16:19 Мужчина погиб под колесами поезда в Екатеринбурге

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ЧП на железной дороге, в результате которого погиб мужчина 50-55 лет, произошло накануне недалеко от станции «Путевка» в Екатеринбурге. Об этом написал сайт E1.RU со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что тело мужчины разорвало на части. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего, рассказал «Царьград».

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Специалистам предстоит установить, были ли нарушены правила безопасности движения железнодорожного транспорта.