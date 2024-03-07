Происшествия 07 марта 2024, 18:10 Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожной станции Колпино в Петербурге

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Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО сообщила о смерти мужчины в районе железнодорожной станции Колпино в Петербурге. Его сбил состав, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва, написал сайт Gazeta.SPb.

Машинист, заметив рядом с путями мужчину, немедленно подал сигналы повышенной громкости. Он также применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший погиб на месте аварии.

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Сейчас сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Выясняются причины смертельной аварии на путях.