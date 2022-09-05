Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Происшествия

05 сентября 2022, 19:08

Мужчина погиб под колесами поезда на станции Зубчаниновка в Самаре

Читать 360tv в

Житель Самары погиб под колесами поезда на станции Зубчаниновка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на  Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СК России.

Ситуация произошла днем, 3 сентября. Мужчину сбил грузовой поезд 2717. Погибший 1974 года рождения получил серьезные травмы, от которых в результате скончался.

Реклама

Машинист попытался избежать столкновения, затормозив поезд, однако это не помогло избежать ДТП.

Реклама

ДТП

Поезда

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама