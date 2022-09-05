Происшествия 05 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина погиб под колесами поезда на станции Зубчаниновка в Самаре

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Житель Самары погиб под колесами поезда на станции Зубчаниновка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СК России.

Ситуация произошла днем, 3 сентября. Мужчину сбил грузовой поезд 2717. Погибший 1974 года рождения получил серьезные травмы, от которых в результате скончался.

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Машинист попытался избежать столкновения, затормозив поезд, однако это не помогло избежать ДТП.

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