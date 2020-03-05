05 марта 2020, 03:42
Мужчина погиб под колесами поезда на Кубани
Утром 4 марта в Каневском районе мужчина попытался перебежать железнодорожные пути. Однако не успел, и поезд сбил его насмерть, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного СУТ СК России.
По предварительным данным, на станции «Каневская» 51-летний мужчина погиб под колесами грузового состава. Когда мужчина попытался перебежать пути перед поездом, машинист применил экстренное торможение. Однако расстояние оказалось слишком малым, и остановиться поезд не успел.
Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента.