Мужчина погиб под колесами поезда на Кубани

По предварительным данным, на станции «Каневская» 51-летний мужчина погиб под колесами грузового состава. Когда мужчина попытался перебежать пути перед поездом, машинист применил экстренное торможение. Однако расстояние оказалось слишком малым, и остановиться поезд не успел.

Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента.