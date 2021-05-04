Мужчина погиб под колесами МАЗа на заводе в Ленинградской области

МАЗ насмерть придавил работника на асфальтобетонном заводе в Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости».

Водитель большегруза приехала на завод и сообщил работникам предприятия, что ему следует отремонтировать свой МАЗ. После мужчина забрался под машину, чтобы произвести ремонтные работы. Вскоре очевидцы услышали его крики.

Камеры видеонаблюдения были установлены на месте проишествия. На записях с камер правоохранители увидели, что в какой-то момент машина без постороннего вмешательства поехала и задавила водителя.