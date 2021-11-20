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    20 ноября 2021, 00:02

    Мужчина погиб под колесами иномарки на северо-востоке Москвы. Видео

    Госавтоинспекция: иномарка насмерть сбила пешехода на Алтуфьевском шоссе

    Александра Ломейко

    В Москве иномарка насмерть сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

    Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

    ДТП произошло на северо-востоке столицы, сообщила городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

    В районе дома № 28 на Алтуфьевском шоссе 28-летний молодой человек пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте.

    Предварительно установлено, что пешеход спрыгнул с железобетонного отбойника и попал под колеса проезжавшей Mitsubishi.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.