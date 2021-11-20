20 ноября 2021, 00:02
Мужчина погиб под колесами иномарки на северо-востоке Москвы. Видео
Госавтоинспекция: иномарка насмерть сбила пешехода на Алтуфьевском шоссе
В Москве иномарка насмерть сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».
Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
ДТП произошло на северо-востоке столицы, сообщила городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
В районе дома № 28 на Алтуфьевском шоссе 28-летний молодой человек пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте.
Предварительно установлено, что пешеход спрыгнул с железобетонного отбойника и попал под колеса проезжавшей Mitsubishi.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.