01 апреля 2024, 11:35
Мужчина погиб под колесами грузового поезда на перегоне в Бурятии
Грузовой поезд стал участником смертельной аварии в Бурятии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
ЧП случилось на перегоне Новоильинск — Заиграево. Состав сбил мужчину. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте.
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Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.
Поезда
Бурятия
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