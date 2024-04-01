Происшествия

01 апреля 2024, 11:35

Мужчина погиб под колесами грузового поезда на перегоне в Бурятии

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Грузовой поезд стал участником смертельной аварии в Бурятии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось на перегоне Новоильинск — Заиграево. Состав сбил мужчину. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте.

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Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Поезда

Бурятия

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