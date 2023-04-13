Происшествия 13 апреля 2023, 17:19 Мужчина погиб под колесами фуры на Пулковском шоссе в Петербурге

Читать 360tv в

ДТП произошло на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Там водитель машины хотел выставить аварийный знак, однако попал под колеса грузовика. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла 11 апреля в Московском районе. Водитель ВАЗ остановил поломанный автомобиль и вышел из него. В этот момент мужчину сбил грузовик Scania. В результате столкновения владелец отечественной легковушки погиб.