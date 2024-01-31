Эксклюзив 31 января 2024, 19:17 Мужчина погиб под колесами электрички в Москве Электропоезд Москва — Монино насмерть сбил человека на станции Ростокино

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Мужчина погиб под колесами электропоезда на станции Ростокино в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло 31 января в 18:25. Мужчину сбил электропоезд с сообщением Москва — Монино.

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Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. После случившегося на Ярославском направлении задержали три поезда.

Аналогичная трагедия произошла 20 января на севере Москвы. Поезд сбил насмерть человека на платформе МЦД Лианозово. Приехавшая бригада медиков констатировала его смерть.