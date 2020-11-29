Мужчина погиб под колесами БТР в Петербурге

В МВД по Санкт-Петербургу агентству уточнили, что наезд БТР на мужчину произошел на Гатчинском шоссе, около дома 54. Погибший — участник военной реконструкции 38-летний мужчина. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Подробности происшествия сообщили следователи. Они завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщила пресс-служба регионального главка СК со ссылкой на материалы уголовного дела, бронетранспортер пригнали сотрудники одной из фирм, которые устраивают и проводят мероприятия в военном стиле. В том числе с участием военной техники.

Выяснилось, что при движении бронетранспортер наехал на мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм на месте. Сейчас на месте работают сотрудники ведомства, которые уточняют все обстоятельства случившегося.