Мужчина погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге

По словам свидетельницы — женщины за рулем Renault Logan, — погибший остановил ее авто, положив руки на багажник, а затем лег на асфальт. После этого другой автомобиль, который ехал следом, сбил пешехода.

Женщина уверена, что водитель второго авто просто не заметил пешехода, поскольку на улице было темно. По данным издания, после инцидента участник ДТП скрылся с места аварии.