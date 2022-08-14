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    14 августа 2022, 15:57

    Мужчина погиб по-берлиозовски под поездом в Москве

    Источник «360»: поезд на станции Косино в Москве переехал мужчину

    Александр Иванов, Алла Морген

    Мужчина погиб под колесами поезда в Москве в районе железнодорожной станции Косино, сообщил источник «360» в экстренных службах. В результате ЧП пешеход лишился головы.

    Все случилось на железной дороге в районе дома 5А на Жулебинском проезде.

    «Поездная травма. Мужчина, голова отдельно от тела», — рассказал представитель экстренных служб.

    В середине июля на железной дороге погибли мужчина и женщина. Они пытались забраться с путей на платформу «Яуза», но следовавший из Москвы в Монино поезд сбил их.

    Ранее два взрослых и четырехлетняя девочка переходили железнодорожные пути в неположенном месте — недалеко от поселка Новое Доскино Нижегородской области. Они не услышали, как приближается скоростной поезд. В результате ЧП погиб ребенок, взрослые получили травмы.

    В начале года в Хабаровском крае под колеса поезда попал амурский тигренок. По данным министерства природных ресурсов региона, краснокнижное животное не выжило. Его останки передали специалистам. По их словам, хищник был не старше года.