Мужчина погиб по-берлиозовски под поездом в Москве

Мужчина погиб под колесами поезда в Москве в районе железнодорожной станции Косино, сообщил источник «360» в экстренных службах. В результате ЧП пешеход лишился головы.

Все случилось на железной дороге в районе дома 5А на Жулебинском проезде.

«Поездная травма. Мужчина, голова отдельно от тела», — рассказал представитель экстренных служб.

В середине июля на железной дороге погибли мужчина и женщина. Они пытались забраться с путей на платформу «Яуза», но следовавший из Москвы в Монино поезд сбил их.

Ранее два взрослых и четырехлетняя девочка переходили железнодорожные пути в неположенном месте — недалеко от поселка Новое Доскино Нижегородской области. Они не услышали, как приближается скоростной поезд. В результате ЧП погиб ребенок, взрослые получили травмы.

В начале года в Хабаровском крае под колеса поезда попал амурский тигренок. По данным министерства природных ресурсов региона, краснокнижное животное не выжило. Его останки передали специалистам. По их словам, хищник был не старше года.