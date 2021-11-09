Мужчина погиб от взрыва снаряда в Ленобласти

Житель Санкт-Петербурга взорвался на мине. Снаряд относился к периоду Великой Отечественной войны и находился на Синявских высотах в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости».

82-миллиметровая минометная мина имела зону поражения 60 метров. Тело петербуржца нашли 8 ноября рядом с урочищем Гайтолово. На место происшествия направили специалистов-взрывотехников ОМОН Росгвардии. Они разминировали участок, после чего направили боеприпасы на изучение. Взрывотехнику уничтожили в специально отведенном месте.