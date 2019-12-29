Мужчина погиб от взрыва петарды в Подмосковье

Разгоряченный алкоголем житель подмосковного Клина во время застолья вышел на улицу и начал запускать фейерверки и взрывать петарды. Одна из них взорвалась возле его лица. Мужчина погиб.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области, это случилось в субботу, 28 декабря. Когда мужчина поджигал третью петарду, во рту у него была зажженная сигарета. Внезапно раздался хлопок и он упал. Он получил тяжелые травмы головы и умер.

Следователи опросили очевидцев несчастного случая. Родственники погибшего рассказали, что он купил эту петарду год назад в интернете. Очевидцы не смогли пояснить, поджег ли он петарду сам, или она загорелась от сигареты. Более подробной информации о ЧП пока нет.

На месте гибели жителя Подмосковья сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее Роспотребнадзор назвал признаки безопасной пиротехники.