Мужчина погиб от ожогов после того, как его облили спиртом в Забайкалье

Житель Забайкалья погиб после того, как его облили спиртом, и он упал на горячую плиту. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что он выпивал со знакомым, который находился у него в гостях. Между ними возникла ссора. В результате гость облил хозяина спиртом и толкнул. Тот упал на раскаленную электроплиту, в результате возникло возгорание.

У мужчины диагностировали серьезные ожоги, но ложиться в больницу он отказался. Позже мужчина скончался.

Преступник задержан, свою вину он признал.