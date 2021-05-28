28 мая 2021, 20:06
Мужчина погиб от ожогов после того, как его облили спиртом в Забайкалье
Житель Забайкалья погиб после того, как его облили спиртом, и он упал на горячую плиту. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Уточняется, что он выпивал со знакомым, который находился у него в гостях. Между ними возникла ссора. В результате гость облил хозяина спиртом и толкнул. Тот упал на раскаленную электроплиту, в результате возникло возгорание.
У мужчины диагностировали серьезные ожоги, но ложиться в больницу он отказался. Позже мужчина скончался.
Преступник задержан, свою вину он признал.