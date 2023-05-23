Происшествия 23 мая 2023, 22:49 Мужчина погиб на охоте в Алтайском крае

Читать 360tv в

На Алтае 40-летний местный житель стал жертвой несчастного случая во время охоты, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Несчастный случай произошел в минувшие выходные. Трое мужчин решили поохотиться на территории Баевского района. Один из них заряжал ружье и случайно выстрелил в пострадавшего, который получил смертельное ранение и скончался.

Реклама

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.