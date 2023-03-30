Происшествия 30 марта 2023, 19:03 Мужчина погиб на лесозаготовках в Свердловской области

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Мужчина погиб во время рубки леса на делянке в Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Трагедия произошла на лесозаготовках в Режевском районе области. По предварительным данным, мужчина работал не по трудовому договору.

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Отмечается, что прокуратура организовала проверку, в ходе которой установят все причины произошедшего. У погибшего лесоруба на иждивении были трое детей и жена.