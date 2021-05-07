Мужчина погиб на кольцевой автодороге в Петербурге

Автомобиль Volkswagen Transporter врезался в ограждение на участке КАД и перевернулся. Водитель автомобиля оказался на асфальте. Об этом сообщил Рitеr ТV.

Водитель не смог справиться с управлением и наехал на силовое ограждение, об этом сообщила пресс-служба МВД. Мужчина, который был за рулем, скончалсяот поулченных травм. Его пассажира госпитализировали. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Проводится доследственная проверка.