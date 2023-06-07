Эксклюзив 07 июня 2023, 22:27 Мужчина погиб на глазах у детей, пытаясь остановить угонщика своей машины в Домодедове Пресс-служба Следственного комитета

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Мужчина погиб, пытаясь воспрепятствовать угону своего автомобиля в Домодедове в Московской области. Свидетелями этого стали его дети, рассказала «360» супруга погибшего.

«Муж приехал к детям и пытался помешать угону своего автомобиля. Года два-три назад у него была уже стычка с этим человеком, который угрожал его зарезать», — рассказала она.

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По словам женщины, подозреваемый в убийстве ее мужа проживает в этом же поселке и ведет маргинальный образ жизни. Также он работал кладовщиком в одной из местных фирм.

По данным пресс-службы Следственного комитета, 5 июня 38-летний подозреваемый проник в салон автомобиля, который стоял рядом с частным домом в селе Растуново. Владелец попытался остановить злоумышленника, но тот завел машину и наехал на него. Мужчина скончался от полученных травм.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.