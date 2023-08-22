Происшествия 22 августа 2023, 15:00 Мужчина погиб из-за упавших на него пиломатериалов на складе в Москве Прокуратура Москвы начала проверку после смерти мужчины от падения пиломатериалов в ангаре Пресс-служба Генпрокуратуры

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Во время погрузочно-разгрузочных работ в одном из московских складов на мужчину упали пиломатериалы. Он скончался на месте. О произошедшем сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, происшествие случилось в ангаре на улице Ивана Сусанина.

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«52-летний руководитель организации скончался на месте», — уточнили в пресс-службе.

Расследование обстоятельств происшествия взяла под контроль Тимирязевская межрайонная прокуратура.

Ранее на базе отдыха в Калужской области мужчину и девочку убило рухнувшим во время грозы деревом.