22 августа 2023, 15:00
Мужчина погиб из-за упавших на него пиломатериалов на складе в Москве
Прокуратура Москвы начала проверку после смерти мужчины от падения пиломатериалов в ангаре
Во время погрузочно-разгрузочных работ в одном из московских складов на мужчину упали пиломатериалы. Он скончался на месте. О произошедшем сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, происшествие случилось в ангаре на улице Ивана Сусанина.
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«52-летний руководитель организации скончался на месте», — уточнили в пресс-службе.
Расследование обстоятельств происшествия взяла под контроль Тимирязевская межрайонная прокуратура.
Ранее на базе отдыха в Калужской области мужчину и девочку убило рухнувшим во время грозы деревом.
Прокуратура РФ
Москва 2023
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