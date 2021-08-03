Мужчина погиб из-за сломавшегося домкрата в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда под машиной погиб 36-летний местный житель. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Мужчина решил самостоятельно починить свой автомобиль. Он поставил его на домкрат, снял переднее колесо и залез под машину. Домкрат не выдержал и надломился. Мужчина умер на месте от полученных травм. Труп волгоградца обнаружила его супруга и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.