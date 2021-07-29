Мужчина погиб из-за конфликта на парковке в Петербурге

Конфликт на парковке в поселке Токсово в Ленобласти завершился поножовщиной. Инцидент произошел утром, 28 июля. Очевидец позвонил а полицию и сообщил, что на улице Советов, 58 у зоомагазина стоит черная машина марки Datsun — в ней находится мужчина, у которого все ноги в крови.

Как сообщил источник «360», выяснилось, что в автомобиле находился Михаил К. 1984 года рождения. Машина, по данным ГИБДД, ему не принадлежала.

Потерпевший был ранее судим по стать 158 УК (кража). Он рассказал, что пил пиво в машине, когда к нему подошел неизвестный. Он потребовал убрать машину, так как она ему мешает.

Получив отказ, нападавший нанес не менее трех ножевых ударов. Его приметы и подробности происшествия Михаил К. припомнить не смог.

Потерпевшего госпитализировали. Позже стало известно, что он скончался в больнице от большой потери крови.