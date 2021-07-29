Мужчина погиб из-за друга детства во время поездки на мотоцикле

По вине 38-летнего ранее судимого мужчины из города Вичуги (Ивановская область) погиб друг его детства. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчины ехали на мотоцикле Baltmotors Street 125. У водителя не было удостоверяющих документов. Во время обгона ВАЗ-21120, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой. 35-летний пассажир получил серьезные травмы. Это и послужило причиной смерти.

Водителя мотоцикла приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года.