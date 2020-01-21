Мужчина поджег знакомую в бане в Удмуртии

По данным пресс-службы, мужчина в возрасте 25 лет напал на 38-летнюю женщину 18 января в деревне Средний Постол.

Они вместе с третьим человеком устроили застолье, а ближе к утру перешли в баню. Мужчина поссорился с потерпевшей и решил напасть на нее. Следователи предполагают, что обвиняемый открыл крышку бака бензопилой, вылил содержимое на пострадавшую и поджег ее.

«Женщина с обширными ожогами доставлена в больницу, где в настоящее время введена в состояние искусственной комы», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.