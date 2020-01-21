    21 января 2020, 11:55

    Мужчина поджег знакомую в бане в Удмуртии

    Ольга Ситникова

    Житель Завьяловского района Удмуртии поджег знакомую из-за ссоры. Его обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

    По данным пресс-службы, мужчина в возрасте 25 лет напал на 38-летнюю женщину 18 января в деревне Средний Постол.

    Они вместе с третьим человеком устроили застолье, а ближе к утру перешли в баню. Мужчина поссорился с потерпевшей и решил напасть на нее. Следователи предполагают, что обвиняемый открыл крышку бака бензопилой, вылил содержимое на пострадавшую и поджег ее.

    «Женщина с обширными ожогами доставлена в больницу, где в настоящее время введена в состояние искусственной комы», — уточнили в пресс-службе.

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.