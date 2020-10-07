Мужчина поджег себя в центре Петербурга. Видео

Мужчина устроил попытку самосожжения в центре Санкт-Петербурга. Этот момент засняли камеры видеонаблюдения.

Ролик оказался в распоряжении «360». На кадрах видно, как мужчина с горящей спиной появляется в поле зрения камер. Он бьет себя руками по затылку и пояснице — судя по всему, пытается затушить пламя. При этом у него на шее висел плакат — что на нем написано нельзя разобрать на записи.

При этом прохожие спокойно проходили мимо него. Одни оглядывались, а другие остановились и начали снимать происходящее на телефоны.

По данным «Фонтанки», мужчину потушили молодые люди, которые набросили ему на спину куртку. Его госпитализировали в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Они диагностировали у него ожоги около 50% тела.

По данным издания, попытку самосожжения устроил 71-летний предприниматель. Он почти 20 лет является руководителем фирмы, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Офис компании расположен на Лиговском проспекте, в километре от места происшествия.