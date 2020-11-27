Мужчина закурил и поджег себя в лифте в Оренбурге. Видео

В Оренбурге мужчина зашел в лифт с бокалом с легковоспламеняющейся жидкостью и решил закурить сигарету. В итоге он поджег себя. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в доме 149\2 на проспекте Победы Оренбурга утром 27 ноября. На видео видно, как мужчина заходит в лифт с бокалом, а потом закуривает сигарету. Из лифта ему пришлось спешно выползать, параллельно пытаясь потушить огонь.

По словам источника, у него ожоги 30% тела. Источник также сообщил, что мужчина зашел в лифт на 16-м этаже, а покинуть его ему удалось только на первом.

В МВД России по Оренбургской области сказали, что полиция начала проверку. После нее примут процессуальное решение.