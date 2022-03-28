Мужчина поджег отделение полиции в Анапе

Мужчина устроил поджог в отделении полиции в Анапе. Никто не пострадал, подозреваемого задержали, сообщил «Царьград» со ссылкой на Baza.

По версии следствия, 31-летний мужчина облил коридор в отделении бензином и поджег. Огонь быстро потушили, а подозреваемого задержали через три часа. По мнению правоохранителей, мужчина таким образом надеялся уничтожить материалы уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое собирались на него завести.