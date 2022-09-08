Мужчина поджег две машины в Краснодаре | 360°

Все новости

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:23

Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12

Реклама

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске

Происшествия

08 сентября 2022, 16:44

Мужчина поджег две машины в Краснодаре

Читать 360tv в

Житель Новокубанска устроил поджог автомобилей на улице Тепличной в Краснодаре. Таким образом он захотел отомстить своей бывшей девушке. Об этом написал «Царьград».

Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили, как мужчина облил горючей жидкостью машины, а затем бросил какие-то горящие предметы внутрь транспортных средств.

Реклама

Во время допроса он рассказал, что незадолго до случившегося расстался с девушкой, а когда заподозрил, что причиной стал другой мужчина, решил отомстить им обоим.

Реклама

Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. В отношении злоумышленника завели уголовное дело «Умышленное повреждение имущества».

Пожары

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама