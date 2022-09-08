Мужчина поджег две машины в Краснодаре | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина поджег две машины в Краснодаре

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Житель Новокубанска устроил поджог автомобилей на улице Тепличной в Краснодаре. Таким образом он захотел отомстить своей бывшей девушке. Об этом написал «Царьград».

Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили, как мужчина облил горючей жидкостью машины, а затем бросил какие-то горящие предметы внутрь транспортных средств.

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Во время допроса он рассказал, что незадолго до случившегося расстался с девушкой, а когда заподозрил, что причиной стал другой мужчина, решил отомстить им обоим.

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Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. В отношении злоумышленника завели уголовное дело «Умышленное повреждение имущества».

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