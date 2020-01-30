Мужчина поджег дом родителей бывшей девушки в Ленинградской области

Инцидент произошел в СНТ «Орешек-3» в поселке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области. Мужчина в возрасте 37 лет решил отомстить бывшей подруге и поджег входную дверь в дом ее родителей. Возгорание потушил очевидец.

Потерпевшие оценили ущерб в 300 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника и возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».