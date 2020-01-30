30 января 2020, 11:45
Мужчина поджег дом родителей бывшей девушки в Ленинградской области
В 2019 году мужчина поджег входную дверь в дом родителей своей бывшей возлюбленной. Полиции удалось задержать злоумышленника. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в СНТ «Орешек-3» в поселке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области. Мужчина в возрасте 37 лет решил отомстить бывшей подруге и поджег входную дверь в дом ее родителей. Возгорание потушил очевидец.
Потерпевшие оценили ущерб в 300 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника и возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».