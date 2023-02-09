Происшествия 09 февраля 2023, 17:22 Мужчина поджег частный дом в Новгородской области

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В Новгородской области правоохранители задержали местного жителя, который попытался поджечь дом незнакомой девушки. Об этом написал сайт «Новгород.ру» со ссылкой на УМВД России по региону.

Во время звонка девушка рассказала, что неизвестный поджег входную дверь здания, а когда услышал, что в доме кто-то есть, то сбежал. Новгородке удалось потушить возгорание с помощью снега, сообщило ИА Nation News.

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В полиции выяснили, что поджигателем оказался местный житель, который решил наказать незнакомую ему девушку, потому что она отвергает ухаживания его собутыльника.

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