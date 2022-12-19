19 декабря 2022, 15:17
Мужчина поджег автомобиль на АЗС в Воронеже
В Воронеже владелец автомобиля японской марки поджег его во время заправки на АЗС. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на кадры, появившиеся в Сети.
Во время заправки автомобилист достал из кармана предмет, напоминающий зажигалку, активировал его, из-за чего вспыхнули пары бензина. Ситуация усугубилась после того, как он вынул из авто заправочный пистолет и облил крыло и колесо горючим.
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О том, чем закончилось происшествие, не сообщается.
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