Происшествия 19 декабря 2022, 15:17 Мужчина поджег автомобиль на АЗС в Воронеже

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В Воронеже владелец автомобиля японской марки поджег его во время заправки на АЗС. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на кадры, появившиеся в Сети.

Во время заправки автомобилист достал из кармана предмет, напоминающий зажигалку, активировал его, из-за чего вспыхнули пары бензина. Ситуация усугубилась после того, как он вынул из авто заправочный пистолет и облил крыло и колесо горючим.

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О том, чем закончилось происшествие, не сообщается.

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