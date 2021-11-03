Мужчина подстрелил своего друга в Приморье, спутав его с кабаном

Житель Приморья во время охоты на кабанов случайно подстрелил своего приятеля. От полученного ранения пострадавший умер в больнице. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

«Мужчина с компанией отправился на охоту в Шкотовский район за кабаном. Во время поиска обвиняемый увидел движущийся объект, услышал шелест листвы и выстрелил. Однако попал в одного из своих компаньонов», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи Приморского края направили дело по факту непреднамеренного убийства в суд. Теперь мужчине грозят исправительные работы или лишение свободы до двух лет.